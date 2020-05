LeBron James hors podium du GOAT, selon Jalen Rose

Jalen Rose était un jeune joueur dans la ligue lorsque Michael Jordan a remporté ses trois derniers titres de champion. Il était ensuite en fin de parcours lorsque LeBron James a débarqué en NBA en 2003 mais a également pu voir le phénomène de près. Dans les deux cas, on peut l'estimer pertinent pour donner un avis sur la question qui lui a été posée dans l'émission Get Up il y a quelques jours, au sujet d'un éventuel débat sur la question du GOAT entre Michael Jordan et LeBron James. Rose trouve la simple comparaison presque insultante.

"Michael Jordan était un joueur tellement dominant... Un chat noir, plus rapide, plus fort, plus athlétique et avec l'instinct du tueur. Vous voulez me faire parler du GOAT dans un débat entre MJ et LeBron ? Mais c'est impossible.

Pour ça, il faudrait que LeBron dépasse d'autres joueurs de basket qui ont atteint des niveaux et ont eu des accomplissement supérieurs aux siens.

Vous avez déjà entendu parler de Kareem Abdul-Jabbar ? Le nom de Bill Russell vous dit quelque chose ? Et Magic Johnson ? A quel moment est-ce que LeBron a dépassé Magic ? Est-ce que j'ai manqué quelque chose ?"

La grande différence entre Michael Jordan et LeBron James selon Jalen Rose, c'est que LeBron "a dû aller apprendre le leadership de la gagne à Miami avec Pat Riley", là où Jordan l'a développé en restant à Chicago et en mettant tout le monde au pas.