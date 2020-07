LeBron James voudrait retenir Jason Kidd aux Lakers !

Il ne s'agit pas d'un secret, Jason Kidd pourrait quitter les Los Angeles Lakers. Actuellement assistant de Frank Vogel aux Los Angeles Lakers, l'ex-meneur se retrouve courtisé par les New York Knicks. Depuis vendredi, il est même considéré comme le favori pour ce poste en raison des négociations compliquées entre les Knicks et Tom Thibodeau. Face à cette menace de plus en plus sérieuse, LeBron James s'inquiéterait. En effet, d'après les informations du journaliste d'Heavy Brandon Robinson, le King veut absolument retenir Kidd aux Lakers. Appréciant la présence de l'homme de 47 ans chez les Angelenos, l'ailier des Lakers espère le convaincre de rester.

Adulé par LeBron et Giannis, Jason Kidd serait un coach… catastrophique

Une mission difficile, même pour LBJ. Depuis la fin de son aventure aux Milwaukee Bucks en janvier 2018, Kidd attend, avec impatience, une nouvelle opportunité en tant que numéro 1. Et même si New York se trouve dans une phrase de reconstruction, il s'agit d'une franchise mythique forcément attractive pour un coach qui souhaite se relancer. D'ailleurs, de son côté, l'ex-entraîneur des Brooklyn Nets donne, assez logiquement, sa priorité à ce poste aux Knicks. Va-t-il parvenir à s'entendre avec le propriétaire new-yorkais James Dolan ? L'intransigeance du boss des Knicks dans d'éventuelles négociations pourrait incarner une alliée pour LeBron James...