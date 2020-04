Pourquoi LeBron James a failli craquer devant ‘The Last Dance’

Le documentaire ‘The Last Dance’ fait un carton et il est commenté partout sur la toile, peut-être un peu à outrance, y compris chez nous. Mais ça n’enlève rien à la qualité du contenu proposé par ESPN (et relayé par Netflix). Les épisodes sont vraiment intéressants. On y découvre ou redécouvre des histoires sur des joueurs mythiques comme Michael Jordan ou Scottie Pippen mais aussi sur une équipe historique comme les Chicago Bulls 1997-1998. Ça permet aussi de se rendre compte de l’évolution de la ligue, des coulisses du milieu, etc. Il y a tout pour gâter les passionnés de basket en ces temps difficiles. Et même les pros comme LeBron James.

Comme nous, comme vous, le King s’est jeté sur les premiers épisodes. Et il a même failli verser une petite larme en regardant l’épisode 4. Il l’a lui-même avoué sur Twitter.

Watching Episode 4. Watching/Seeing MJ hold that first 🏆 damn near had me tearing up 🥺! That feeling and level of emotions is unexplainable when you been through the 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 — LeBron James (@KingJames) April 27, 2020

LeBron James explique sa montée d’émotion au moment où Michael Jordan est enfin sacré champion NBA. On sent que c’est effectivement l’aboutissement d’une longue période difficile pour MJ. Ce passage nous a aussi beaucoup marqué. Parce qu’il met en lumière les échecs répétés par le G.O.A.T. avant d’arriver au sommet.

Aujourd’hui, avec le recul, on ne se souvient que des victoires de Jordan. Son fameux 6 sur 6. Et on en fait un monument grâce à ça. Mais on oublie justement à quel point il a galéré avant d’y parvenir. Et ce documentaire permet justement aux plus jeunes de découvrir cet aspect de la carrière du plus grand joueur de tous les temps. Pour une star comme LeBron James, qui a aussi mis du temps avant de décrocher sa première bague, on peut comprendre que cette émotion soit communicative.