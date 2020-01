La relation entre LeBron James et Kyrie Irving a beaucoup fait parler ces dernières années. Malgré un titre remporté ensemble aux Cleveland Cavaliers en 2016, le départ du meneur pour les Boston Celtics en 2017 a marqué un tournant. Souhaitant s'émanciper du King, le natif de Melbourne a voulu prendre les commandes d'une équipe. Et forcément, une telle décision a entraîné des rumeurs concernant les rapports entre les deux stars. Certains médias ont même évoqué une "relation devenue toxique" dans le vestiaire des Cavs. Coach de la franchise de l'Ohio à l'époque, Tyronn Lue a livré sa version des faits.

"Ce n'était pas une mauvaise relation. LeBron a fait un super boulot en le prenant sous son aile, et juste Kyrie était jeune. Une jeune superstar. LeBron lui a appris comment être professionnel, comment s'occuper de lui-même, comment s'occuper de son corps. Car Kyrie avait toujours eu le talent. Je l'ai toujours dit, il n'avait aucune faiblesse sur le plan offensif. Et ensemble, je trouve qu'ils ont réalisé un super boulot. Mais ensuite, je pense que Kyrie, après un titre et trois Finales NBA de suite, avait envie d'avoir une chance d'être le patron de sa propre équipe. Et il n'y a rien de mal à ce sujet, nous voulons tous grandir", a confié Tyronn Lue pour The Athletic.

Malgré ce discours, on sait qu'il y avait des tensions, sur la fin, entre les deux. Mais depuis, Kyrie Irving, en se rendant compte de la difficulté d'être le patron des Celtics, a fait amende honorable auprès de LeBron James. Ensemble, ils ont en tout cas écrit l'histoire en remportant le premier titre de l'histoire de Cleveland.