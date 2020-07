Le débat fait rage autour du titre de MVP entre LeBron James et Giannis Antetokounmpo. Damian Lillard s'est mouillé.

En début de semaine, on vous avait révélé notre classement définitif pour le MVP de cette saison 2019-2020. Aux yeux de la plupart des gens, il y a un duel au sommet de l'état entre LeBron James et Giannis Antetokounmpo.

On ne va pas vous spoiler notre argumentation si vous n'êtes pas encore allés la voir, mais notre choix n'est pas partagé par tout le monde. A commencer par quelques unes des stars de la ligue. Damian Lillard était dans le Dan Patrick Show mercredi et a été interrogé à ce sujet.

MVP : notre top 10 définitif pour la saison

Le meneur des Portland Trail Blazers s'est mouillé en faveur de LeBron James, déjà sacré quatre fois par le passé, mais battu à chaque fois depuis 2013.

"Que vous choisissiez LeBron James ou Giannis Antetokounmpo, ce ne sera pas une erreur. Mais pour moi, c'est LeBron. Ils sont en tête de la Conférence Ouest et j'ai le sentiment qu'il a vraiment fait une saison dominante. C'est sa 17e année dans la ligue ! Et il est en tête du classement des passeurs".

Les arguments de Lillard sont très recevables et partagés par beaucoup de monde. Cela dit, il ne faudrait pas oublier ceux en faveur de Giannis. Le "Greek Freak" est le meilleur joueur de la meilleure équipe de la ligue au niveau du bilan, affiche des statistiques démentielles sur un temps de jeu parmi les plus faibles parmi les superstars et est également candidat pour le titre de meilleur défenseur de l'année.

On ne criera absolument pas au scandale si LeBron James décroche une cinquième couronne de MVP. Le back to back nous semble simplement plus logique.