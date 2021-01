LeBron James, en mode MLK : « Il y a deux Amériques »

Martin Luther King décrivait deux Amériques. Deux traitements. Celui réservé aux minorités, et notamment aux noirs, et celui pour les blancs, privilégiés par le système en place. Des années après, le constat, glacial, reste le même. Et le monde entier en est témoin après les événements qui ont eu lieu au Capitole de Washington avant-hier. LeBron James a vu. Comme nous tous. Et il reprend le terme.

« Nous vivons dans deux Amériques différentes. Et hier en était l’exemple parfait, et si vous ne comprenez pas ça alors vous devriez vraiment prendre un pas de recul. Même pas un mais plutôt quatre ou cinq. Ou même dix. Et vous demandez comment voulez vous que vos enfants, vos petits enfants et les Etats-Unis soient perçus. Est-ce que nous voulons vivre dans ce beau pays ? » « Si c’était des gens comme moi [noirs] qui avait envahi le Capitole, que ce serait-il passé ? Je pense que nous le savons tous. »

Comme bon nombre de citoyens, LeBron James tenait à souligner la différence de comportement de la police face aux manifestants, essentiellement blancs. Ceux-ci ont pénétré dans l’enceinte du bâtiment fédéral sans grande résistance. Alors qu’à l’inverse, il y a quelques mois, les forces de l’ordre faisaient l’usage de la force lors des marches du mouvement Black Lives Matter. Deux poids. Deux mesures.

« Il y a une Amérique où vous vous faites tirer dessus en dormant dans votre voiture, en vendant des cigarettes ou en jouant dans votre jardin. Puis il y a une autre Amérique où vous pénétrez dans le Capitole sans arrestations massives, sans gaz lacrymogène, sans rien », notait Jaylen Brown la veille.

Une nation plus que jamais divisée.

