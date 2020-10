Au cours de sa carrière, LeBron James a été un obstacle majeur pour beaucoup d'équipes et de joueurs. Parmi les plus notables, il y a évidemment les Toronto Raptors de Dwane Casey, constamment stoppés par le "King" jusqu'à ce qu'il ne s'envole pour Los Angeles et que les Canadiens effectuent eux-mêmes leur mue. DeMar DeRozan s'est heurté trois années de suite aux Cleveland Cavaliers de LeBron James en demi-finale ou en finale de Conférence. Il en a évidemment gardé des souvenirs forts.

LeBron James : l'énorme différence entre 2011 et aujourd'hui

Alors que LeBron n'est plus qu'à une victoire de son quatrième titre en carrière, DeRozan a évoqué un moment qui l'a particulièrement marqué et qui témoigne selon lui de la plus grande qualité du "Chosen One" : son intelligence de jeu. Voici ce qu'il a raconté à JJ Redick, qui l'a invité cette semaine dans son podcast "The Old Man and the Three".

"Le fait qu'il soit passé de l'Est à l'Ouest et soit sur le point de gagner un titre est un testament de sa grandeur et de son QI basket. En 2016, lorsque l'on est allés en finale de la Conférence Est, on avait gagné le game 3 ou le game 4. Il a complètement changé d'état d'esprit à ce moment-là. Les deux matches suivants, il était là pour boucler la série. Je me souviens d'une chose - je ne sais pas si je l'ai déjà racontée. On était en train d'essayer de mettre en place un système. L'un de mes coéquipiers a oublié le système. LeBron est venu le voir pour lui dire duquel il s'agissait. C'était fou, putain. Il lui a dit quel était NOTRE plan. C'est quelque chose qui prouve à quel point il est focus quand vient l'heure de gagner".

Comme l'évoquait Jason Kidd il y a quelques mois, ou Mark Cuban cette semaine, le QI basket et la mémoire photographique de LeBron James sont, à cette heure, une arme encore plus grande pour lui que les qualités athlétiques phénoménales dont il dispose encore.