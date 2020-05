Il ne s'agit pas d'un secret, Michael Jordan a été l'idole de toute une génération en NBA. LeBron James a ainsi grandi devant les exploits de l'ancien joueur des Chicago Bulls et a eu la chance de le rencontrer en 2001. A seulement 17 ans, l'actuel ailier des Los Angeles Lakers était déjà considéré comme une grande promesse de ce sport. Et à l'occasion d'un pickup game à Chicago, quand MJ préparait son retour dans la Ligue, le King a croisé, pour la première fois, la route de His Airness.

"Il s'agit d'un moment qui a changé ma vie. Littéralement, je ne pouvais pas croire que c'était lui. Je ne pouvais pas y croire. Ce mec, c'était pour moi Jesus Christ. Pour moi, il était le Jesus noir.

Je m'en souviens encore. Je monte les marches, j'arrive en haut et la première personne que je vois, c'est Charles Oakley. Oakley part et je vois ensuite Mike. Et j'étais genre 'oh putain mon dieu'. Je ne pensais pas que c'était réel. Vous ne pouvez pas comprendre. Je ne pensais pas que Michael Jordan était réel. Je pensais qu'il était seulement à la TV", a ainsi raconté LeBron James dans une vidéo sur Youtube.

Par la suite, LeBron James a bien évidemment échangé, à plusieurs reprises, avec Michael Jordan. Les deux hommes ont même évolué ensemble lors d'un camp d'été organisé par MJ en 2003.