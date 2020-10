LeBron James est quadruple champion NBA. Ca ne l'empêche pas d'en vouloir plus et d'étudier à nouveau Michael Jordan pour y parvenir.

LeBron James et Michael Jordan sont des spécimens complètement différents, on ne le répétera jamais assez. Les comparer point par point a beaucoup moins de sens que de le faire entre Kobe Bryant et MJ, par exemple. Ce n'est pas pour autant que LeBron, en tant qu'aspirant logique au titre officieux de meilleur joueur de tous les temps, ne prend jamais exemple sur la légende des Chicago Bulls.

Comme tout fan de basket qui se respecte, le "King" a regardé The Last Dance, la série documentaire sur Michael Jordan. Il avait même révélé son émotion devant quelques scènes en avril dernier, expliquant avoir été parfois au bord des larmes. Un seul visionnage n'a apparemment pas suffi. De retour à Los Angeles après le titre conquis à Disney World avec les Lakers, LeBron James a décidé de regarder à nouveau "TLD", considérant qu'il s'agit de "devoirs de vacances".

LeBron James doing some ‘homework’ 3 days after winning the NBA Championship. pic.twitter.com/JDsXqxb3tm — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) October 15, 2020

Bien qu'ils aient souvent été opposés dans les débats, LeBron continue d'avoir une admiration sans bornes pour MJ, comme l'avait notamment expliqué Jared Dudley, son coéquipier, lors de son passage dans le podcast de Bill Simmons chez The Ringer.

"J'ai regardé The Last Dance avec lui. LeBron est un énorme fan de Jordan, on le sait tous. Chaque jeudi et chaque samedi, on regardait ça ensemble. Le respect que Bron a pour MJ est sans égal. Il aimerait simplement être considéré sur le même plan que lui".

Ce fameux respect n'a jamais varié d'un iota. En 2017, un an après avoir glané le troisième titre de sa carrière et avoir doublé Michael Jordan au nombre de points marqués en playoffs, LeBron James avait répété cette adoration pour His Airness.

"Je porte le numéro 23 à cause de Mike. Je pense être tombé amoureux du basket à cause de Mike, en voyant ce qu'il était capable d'accomplir. Quand tu as vu jouer Michael Jordan alors que tu étais un gamin, il est presque comme un dieu pour toi. Je n'ai jamais cru pouvoir 'être comme Mike'. Donc je me suis concentré sur moi-même et sur d'autres joueurs plus proches de moi parce que je ne pensais jamais être en mesure de faire ce qu'il a fait. Je pense que ça m'a aidé à façonner mon jeu", avait-il expliqué pour The Undefeated.

En termes de palmarès, LeBron James n'est plus qu'à deux bagues de Michael Jordan et est en bonne voie pour le surpasser en termes de longévité et d'excellence au plus haut niveau.