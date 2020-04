LeBron James vs Michael Jordan : Trae Young retourne déjà sa veste

« The Last Dance » s’annonce comme un documentaire culte. Les deux premiers épisodes, très intéressants, ont d’ailleurs fait un carton absolu en termes d’audience. En mettant en lumière les Chicago Bulls de 1997, le réalisateur permet ainsi aux passionnés les plus nostalgiques de se replonger dans leurs souvenirs. Mais aussi à la nouvelle génération de découvrir Michael Jordan, le plus grand ambassadeur de l’Histoire du basket. Mais aussi le plus grand joueur de tous les temps. Enfin ça, ça reste une question de point de vue. Parce que justement, ceux qui n’ont pas grandi avec MJ ont un autre héros : LeBron James.

Il n’est pas rare d’entendre des pros nés après 1997 clamer haut et fort que le King d’Akron est leur G.O.A.T. C’est notamment le cas de Trae Young, proche de LBJ, qui ne cache pas son admiration pour la superstar des Los Angeles Lakers. Il l’avait même placé en tête de son classement des meilleurs joueurs de l’Histoire.

MY TOP 5...

1. LBJ

2. Jordan

3. Kobe

4. KD

5. Steve Nash Don’t @ me https://t.co/abT5FeumYC — Trae Young (@TheTraeYoung) March 24, 2020

Juste à la lecture de ce classement, on peut déjà vous garantir que les Atlanta Hawks ne feront jamais rien de grandiose avec Trae Young à la mène. Sérieusement, Kevin Durant en 4 et Steve Nash en 5 ?

Revenons au sujet. Depuis qu’il a vu les deux premiers épisodes de « The Last Dance », le jeune homme a déjà changé de point de vue. Il sent qu’il va faire passer Michael Jordan devant LeBron James.

I feel like this documentary gonna make me put MJ #1, instead of #2...

Can’t Wait!!! #LastDance — Trae Young (@TheTraeYoung) April 19, 2020

En tout cas, Donovan Mitchell a bel et bien l’intention de lui rappeler qu’il reste un basketix.