LeBron James n’activera pas le mode « Zero Dark 30-23 » en Playoffs

Il ne s'agit pas d'un secret, LeBron James a l'habitude d'augmenter son niveau de jeu en Playoffs. En tout cas, l'ailier des Los Angeles Lakers fait le maximum, à cette période de la saison, pour se concentrer sur son unique objectif : le titre NBA. Pour cela, le King n'hésite pas à se couper du monde. Ces dernières années, on a ainsi parlé du mode "Zero Dark 30-23", en référence au film. Il s'agit d'une période où LBJ se coupe totalement des réseaux et de son téléphone. Le but ? Ne pas être déconcentré dans sa mission. Mais cette fois-ci, James n'activera pas ce mode. En effet, avec les circonstances exceptionnelles avec cette fin de saison dans la bulle, le joueur de 35 ans se doit de garder le contact avec sa famille.

"Sur cette fin de saison, je vais avoir un état d'esprit différent, un ressenti différent. Je ne vais pas pouvoir éteindre mon téléphone sur ce parcours. En réalité, je ne peux pas me le permettre. Je dois garder le contact avec ma famille tous les jours.

Je dois m'assurer qu'ils vont toujours bien, surtout avec l'incertitude qui plane en 2020 sur nous tous. Donc il ne s'agit pas d'une possibilité cette année, je ne peux pas perdre le contact avec eux", a commenté LeBron James face à la presse.

LeBron James insiste encore sur l’héritage de Kobe Bryant

Comme tout le monde, avec cette bulle à Disney, LeBron James va devoir changer ses habitudes. Mais avec un compétiteur comme lui, on ne s'inquiète pas vraiment sur sa concentration en Playoffs avec les Lakers...