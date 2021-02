LeBron James tease sa passion pour la musique, un album à venir ?

LeBron James featuring Kevin Durant. Ça n’a rien d’une association fantasmagorique au sein d’une seule ou même franchise NBA ni un duel entre les deux meilleurs joueurs du monde. Mais bien un tandem réuni… derrière un micro. Le temps d’un son, « It Ain’t Easy », dont le King avait révélé l’existence lors des finales 2017.

La passion du natif d’Akron pour la musique est bien connue. Il avait d’ailleurs aussi réalisé la bande son de l’un des opus 2K en choisissant la plupart des titres. Mais ce n’est peut-être qu’un début. En effet, la superstar des Los Angeles Lakers semble prête à s’investir dans la musique.

My love for music is INSANE!!! I think I’m going to do a album. Oh no I won’t be rapping or anything like that. I’m not crazy, I know what I’m great at, but I tell you one thing I do have. So many friends that can. 😉😁! Thinking out load 🤔👑💭.

— LeBron James (@KingJames) February 18, 2021