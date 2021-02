LeBron James n’est pas sur la même planète que les autres All-Stars

En termes de longévité et de constance dans l'excellence, LeBron James est sur les bases les plus élevées qui soient. La preuve avec cette stat sur ses sélections au All-Star Game.

Mine de rien, le père LeBron James commence à prendre de l'âge et à être un peu le dernier des Mohicans parmi les superstars qui ont commencé à peu près en même temps que lui. C'est justement la longévité et la constance dans l'excellence du King qui font de lui une anomalie et un joueur unique.

Une preuve toute simple : jetez un coup d'oeil aux joueurs qui ont, comme lui, été plébiscités pour faire partie de l'un des cinq de départ lors du All-Star Game 2021. Parmi ceux issus de la Conférence Ouest, on retrouve Stephen Curry, Luka Doncic, Nikola Jokic et Kawhi Leonard. Additionnez le nombre de sélections de chacun des membres :

Stephen Curry : 7 sélections (2014-2019, 2021)

Luka Doncic : 2 sélections (2020, 2021)

Nikola Jokic : 3 sélections (2019, 2020, 2021)

Kawhi Leonard : 5 sélections (2016, 2017, 2019, 2020, 2021)

Ces quatre là totalisent donc 17 apparitions (en comptant celle à venir le 7 mars prochain). Maintenant, regardez combien de fois LeBron James a participé au All-Star Game depuis qu'il est arrivé en NBA en 2003. Après une saison rookie très remarquée mais qui ne lui a pas permis d'être retenu, le King a été plébiscité... 17 fois entre 2005 et 2021. Soit autant que les quatre autres larrons réunis, même avec le trentenaire Stephen Curry dans l'équation...

Le record du nombre de participations au All-Star Game est détenu par Kareem Abdul-Jabbar, sélectionné à 19 reprises et apparu 18 fois. On peut d'ores et déjà parier que LeBron James va s'emparer de ce record avant la fin de sa carrière. Entre autres marques pour l'histoire qu'il a prévu d'ajouter à son tableau de chasse...

