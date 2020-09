La bataille de L.A. tant attendue n’aura pas lieu. Parce que les Los Angeles Clippers se sont plantés lamentablement. Ou plutôt parce que les Denver Nuggets ont déjoué (presque) tous les pronostics en éliminant Kawhi Leonard et sa bande. Soyons francs, malgré les très belles performances de la franchise du Colorado depuis deux ans, nous n’imaginions absolument pas les compères de Nikola Jokic se retrouver en finales de Conférence. Nous avions eu tort de les sous-estimer. Une erreur que ne veut évidemment pas faire LeBron James. Ses mots dégoulinent de louanges envers un adversaire qui vient de remporter deux séries après avoir été mené 3-1.

« Très résistants, très confiants, très déterminés, et très bien coachés », déclare le King au sujet des Nuggets. « Il faut beaucoup d’énergie pour revenir d’un écart de 3-1. Ils l’ont fait deux fois. Donc j’ai énormément de respect pour eux. Et c’est comme ça que l’on va aborder la série : en comprenant ce qu’ils sont capables de faire. »

C’est exactement l’état d’esprit qu’il faut adopter. Ne pas prendre Denver de haut, de peine d’être puni. Car les Nuggets ont tout de l’équipe piège. LeBron James reste sans doute serein. Les Lakers sont sur la voie royale. Les Clippers sont out. Les Bucks sont out. Ils n’ont plus qu’à finir le job. Mais pour ça, il ne faut pas se relâcher. Et en respectant l’adversaire, les Californiens peuvent se maintenir concentrés sur chaque match. Du moins en théorie. On verra ce que ça donne dans les faits. Mais ce groupe a l’air déterminé à aller chercher le dix-septième titre de l’Histoire de la franchise. Pour Kobe Bryant.