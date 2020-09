LeBron James, le meilleur passeur à l’aile de l’histoire de la NBA ?

LeBron James a réalisé une saison exceptionnelle. Battu logiquement par Giannis Antetokounmpo pour le trophée de MVP, l'ailier des Los Angeles Lakers a eu du mal à digérer ce choix. Cependant, le King peut tout de même se consoler avec un titre honorifique : celui de meilleur passeur de la NBA. Une performance qui va rester dans l'histoire de la NBA pour un "forward". Surtout à 35 ans. Et justement, dans cette catégorie à l'aile, LBJ s'impose comme un élément unique en son genre. Adversaire des Lakers de James en Finales de la Conférence Ouest, l'entraîneur des Denver Nuggets Mike Malone a réalisé un énorme compliment à l'ancien des Cleveland Cavaliers.

"Les Lakers peuvent compter sur un joueur, LeBron James, qui peut très bien être considéré comme le meilleur passeur à l'aile de l'histoire de ce jeu. Et il regarde toujours ce qu'il se passe sur le parquet. De nombreuses équipes disent qu'elles veulent courir en transition. Mais elles n'ont pas vraiment la forme pour le faire pendant 48 minutes. La capacité des Lakers à passer de la défense à l'attaque est remarquable", a souligné Mike Malone face à la presse.

LeBron James dépasse Isiah Thomas et devient 8e passeur All-Time

Dans les faits, Mike Malone a effectivement raison. Dans sa carrière, James a distribué 9 346 passes décisives. Le 8ème total le plus élevé de l'histoire en NBA. Et il s'impose ainsi comme le premier joueur non-extérieur de cette liste. Une vraie performance. Bien évidemment, il faut tout de même souligner que LBJ a évolué dans un rôle de meneur aux Lakers cette saison. Cependant, LeBron James dispose des qualités et des statistiques pour mériter un tel statut.