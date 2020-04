Si demain vous vous promeniez dans la rue et que quelqu'un vous prenait pour une star de la NBA, vous répondriez quoi ? Patrick Patterson est un joueur très respectable, mais sa notoriété ne lui a pas permis d'éviter qu'on le prenne pour le basketteur le plus célèbre de la planète : LeBron James. Celui qui est aujourd'hui un membre des Los Angeles Clippers a raconté sur Instagram cette interaction amusante survenue à Cleveland il y a quelques années.

"J'étais chez Chipotle, en train de faire la queue. J'ai commencé à voir les gens chuchoter en me regardant. Je suis enfin arrivé au guichet et une femme est venue me voir et m'a dit : 'Est-ce que tu es LeBron James ?' Ma première pensée a été de me dire que je devrais répondre : 'Oui, c'est moi', pour avoir de la bouffe gratuite chez Chipotle, tu vois. Finalement je lui ai répondu : 'Meuf, tu habites à Cleveland, donc tu devrais savoir à quoi ressemble LeBron James, non ? Je ne suis pas LeBron, je viens d'ailleurs et je ne vis pas à Cleveland, ni ne joue pour les Cavs. Une fille à côté s'est incrustée pour lui dire : 'Je te l'avais dit ! Il est trop maigre et petit pour être LeBron' Je ne pense pas être si maigre et je suis plus grand que la moyenne. Merde, quel manque de respect !"

A priori, le contraire ne s'est jamais produit. Personne n'est jamais allé voir LeBron James en lui disant : 'Hey, mais tu ne serais pas Patrick Patterson ?'