LeBron James pourrait-il être une star NFL, même à 36 ans ?

Avant d'être le lycéen le plus médiatisé de tous les temps et de réussir la fantastique carrière NBA que l'on connaît, LeBron James était un excellent prospect de football américain avec son lycée de St Vincent-St Mary. Une question est souvent revenue aux lèvres des fans de NFL au fil des ans. LeBron aurait-il pu devenir un grand joueur de football américain. Greg Olsen, l'ancien tight end des Chicago Bears et des Carolina Panthers, trois fois sélectionné au Pro Bowl (l'équivalent du All-Star Game), a donné son avis lors de son passage dans le podcast de Colin Cowherd, The Volume.

Pour Olsen, LeBron James n'aurait pas seulement été un bon joueur de NFL lors de ses jeunes années... Il pourrait l'être encore aujourd'hui, à 36 ans, s'il avait droit à une préparation adéquate.

"Si je pouvais entraîner LeBron James pendant un an, je pourrais le transformer en l'un des meilleurs wide-receivers de NFL. Je n'ai absolument aucun doute à ce sujet. Pareil pour Russell Westbrook au poste de free safety. Ce sont des mecs tellement uniques... Pour LeBron James, je pense vraiment qu'il serait capable de jouer wide-receiver aujourd'hui. Après, pour combien de temps, je ne sais pas. Et puis, il serait stupide d'arrêter le basket pour venir jouer au football (rires). Mais sur le court terme, il en serait complètement capable".

LeBron James confirme l’un de ses grands rêves pour sa fin de carrière

Le projet de fin de carrière de LeBron James n'est a priori pas de tenter sa chance en NFL, mais plutôt d'essayer d'égaler le nombre de bagues d'autres légendes et de devenir le premier père à jouer avec son fils en NBA. Il y a quand même quelques vestiges sympathiques du jeune King sur un terrain de football...