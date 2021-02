LeBron James prêt à faire encore plus que dépasser Abdul-Jabbar ?

Il avance doucement mais sûrement. LeBron James est devenu le 3e joueur de l'histoire à passer la barre des 35,000 points en carrière. À 36 ans, le King en a encore suffisamment sous le capot pour rattraper Karl Malone et Kareem Abdul-Jabbar. Le Mailman est à moins de 2000 points, et il peut donc être dépassé par James l'an prochain s'il se maintient à 25 points de moyenne. Il aura donc 37 ans.

Mais son but ultime se situe à 38,387 points. Soit le total d'Abdul-Jabbar. Et on peut dire que si son physique tient, et que son niveau également, alors il deviendra le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Metta World Peace, lui, voit même plus loin pour le #23 des Lakers. Il estime carrément que LeBron peut franchir la barre des 40,000 points en carrière, devenant ainsi le premier joueur à atteindre cette marque.

Petit calcul. Si James culmine à 20 points/match pendant trois saisons, ce qui est loin d'être impossible, alors il franchira les 40,000 points. Quand on connait l'homme, on se dit qu'il peut bien repousser sa retraite si c'est réalisable. Et ça l'est. Reste maintenant à savoir si ça fait partie de ses objectifs de fin de carrière.

LeBron James dans l'histoire avec Karl Malone et Kareem Abdul-Jabbar