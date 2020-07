La qualité défensive sous-estimée de LeBron James

Quand on pense à LeBron James et au basketteur qu’il est devenu depuis son arrivée en NBA, on pense d’abord à sa force physique et à son QI basket. L’association du corps et de l’esprit. Qui, mis ensemble, forment l’un des plus grands joueurs de tous les temps. Son cerveau est l’un des principaux atouts. Notamment sa vision du jeu, sa capacité à lire les réactions de ses adversaires, de ses coéquipiers, etc. C’est notamment ce qui fait de lui un passeur incroyable. Mais cette qualité se transpose aussi en défense, même on s’en rend peut-être moins compte. Les coaches NBA ont toutefois établi ce constat.

« LeBron James est l’un des défenseurs les plus intelligents de la ligue, avec Draymond Green », note un entraîneur. « Ce sont probablement les deux joueurs les plus brillants dans cet aspect précis. »

Attention, ça ne veut pas dire que LeBron James est l’un des meilleurs stoppeurs de la NBA. Il l’a été à une époque. Six nominations dans l’un des deux cinq défensifs de la saison, dont cinq fois dans le premier. Mais la dernière d’entre elles remonte à 2014. Depuis, il a pris de l’âge et il est moins impliqué en défense.

Là, le coach met surtout en avant le QI du King de ce côté du parquet. Même en en faisant moins, James reste l’un des plus malins. Capable de comprendre ce qui se passe. Sans avoir toujours le jus pour intervenir dans le bon tempo.