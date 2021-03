LeBron James va enfin être mis au repos par les Lakers

LeBron James l'a clamé haut et fort ces dernières semaines : il n'avait pas besoin de repos. Et pourtant, en l'absence d'Anthony Davis, blessé, l'ailier des Los Angeles Lakers a sérieusement tiré sur la corde.

C'est simple, malgré une intersaison raccourcie pour le champion NBA en titre, le King avait disputé tous les matches des Angelenos cette saison. Avec un temps de jeu de 34,35 minutes de moyenne. Au total, il a joué 1246 minutes. Soit le 4ème temps de jeu le plus élève de cet exercice derrière Julius Randle, Nikola Jokic et Fred VanVleet.

Sauf que James a 36 ans... Et les Lakers ont enfin pris la décision de le faire souffler ! Selon les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, LBJ ne jouera pas contre les Sacramento Kings la nuit prochaine.

Lakers’ LeBron James will sit out his first game of the season on Wednesday at the Sacramento Kings on the back-to-back, sources tell @TheAthletic @Stadium. The absence won’t impact his All-Star Game appearance Sunday in Atlanta.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 3, 2021