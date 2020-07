LeBron James : sa rookie card vendue à un prix dingue

Un collectionneur a dépensé une somme hallucinante pour s'offrir un item à l'effigie de LeBron James. Quand on aime, on ne compte pas ?

Le monde des collectionneurs de cartes est peuplé de gens passionnés et prêts à investir des sommes folles pour assouvir leur soif de raretés. Forcément, quand une carte unique du meilleur basketteur de sa génération - et l'un des plus grands de tous les temps - se retrouve sur le marché, il faut s'attendre à voir des records tomber. La carte "LeBron James enquisite rookie patch", avec une illustration datant évidemment de la première saison du "King" en NBA, vient d'être vendue aux enchères.

Une idée de son prix ? Le précédent record pour l'achat d'une carte de sport US était de 923 000 dollars, pour une carte à l'effigie de la star de baseball Mike Trout. Le collectionneur Leore Avidar a dépensé la modique somme de 1.8 million de dollars pour s'offrir le sésame, signé de la main de LeBron James et dont il n'existe que 23 exemplaires sur la planète.

Pour le commun des mortels, il est invraisemblable qu'un objet aussi simple puisse coûter le prix d'une villa. Pour les collectionneurs, ça n'a rien d'extraordinaire et le record en question sera peut-être battu avant que LeBron James, 35 ans, ne prenne sa retraite.