Trois superstars NBA parmi les athlètes les mieux payés au monde

LeBron James et ses acolytes sont présents en nombre dans le top-10 des sportifs qui touchent le plus d’argent selon Forbes.

La NBA fait des milliards de bénéfices chaque année et les joueurs touchent une partie des dividendes. Donc les salaires des basketteurs outre-Atlantique se comptent en vingtaine, voire trentaine de millions annuels. Ajoutez-y les primes, les sponsors et les bons investissements et vous obtenez une grosse fortune. Cette richesse, Forbes l’a déterminé en élaborant son classement des athlètes les mieux payés au monde. Et LeBron James ainsi que deux de ses confrères sont dans le top-10.

Le King des Los Angeles Lakers est à la cinquième place avec 88 millions annuels. Juste derrière lui, on retrouve Stephen Curry (74 M) puis Kevin Durant (69 M). Avec ces sommes, on se rend compte que les joueurs NBA font plus d’argent avec leurs sponsors qu’avec leurs salaires. Ce qui est logique vu les produits marketings que représentent LeBron ou Curry.

Roger Federer arrive en tête du classement de Forbes devant trois footballeurs : Cristiano Ronaldo, Lionel Messi puis Neymar.