LeBron James refuse la moindre excuse et secoue les Lakers !

Pour la première fois de la saison, les Los Angeles Lakers ont perdu deux matchs de suite. La nuit dernière, LeBron James et ses partenaires ont donc chuté face aux Detroit Pistons (92-107). Les champions NBA en titre étaient privés d'Anthony Davis et ont affiché un visage particulièrement décevant.

Et sans surprise, le King n'a pas franchement apprécié. Au micro d'ESPN, l'ailier des Lakers a ainsi déploré la copie rendue par son équipe. Et l'ancien joueur des Cleveland Cavaliers a refusé de se cacher derrière la moindre excuse.

"Peu importe les raisons, nous avons des matches à jouer, un travail à effectuer. Nous devons continuer de nous améliorer. Tu ne peux pas perdre ta concentration par rapport au temps passé sur la route ou une autre excuse. Toutes les équipes connaissent de telles situations. Toutes les équipes ont ainsi des longues périodes à l'extérieur. Nous sommes des professionnels. Nous devons garder notre fraicheur, mentalement et physiquement pour jouer mais surtout rivaliser sur un match de 48 minutes. Et il s'agit d'une évidence, nous n'avons pas été en mesure de le faire sur les derniers matches. Il va falloir faire beaucoup mieux dès samedi", a ainsi prévenu LeBron James, agacé.

LeBron James, l’éloge de la lenteur

Une manière pour LeBron James de secouer les Lakers. Auteurs d'un bon début de saison, les Californiens connaissent un moment plus délicat. Est-ce qu'il va vraiment durer ? Probablement pas. On peut faire confiance à LBJ et aussi à Davis pour réveiller les Angelenos.