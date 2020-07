L'absence de public, et donc d'ambiance, nous permet d'entendre les joueurs comme jamais. LeBron James et MCW en ont fait l'expérience.

Cette ambiance quelque peu bizarre de ces rencontres sans public a néanmoins quelques petits avantages. On entend tout. Absolument tout. Le bruit du ballon, le crissement des chaussures sur le parquet, le bruit du cercle lors d'un tir raté, les communications en défense et forcément le trash-talking. Pour le moment, pas d'exemple d'insultes mais ça ne saurait tarder, surtout lorsque les matches à enjeux débuteront. Le défenseur français de Shalke 04 en foot, Jean-Clair Tobido, en a récemment fait l'expérience en lâchant un magnifique "b**** ta grand-mère" à Erling Haaland. Sans aller jusqu'à ce langage fleuri, LeBron James s'est fait remarquer cette nuit dans la rencontre entre Lakers et Magic.

Pour décrire l'ancien rookie de l'année (qui avait claqué un presque quadruple-double (22-13-7-9) lors de son tout premier match contre... LeBron), James a utilisé... son numéro, soit le 7. "Number 7" pouvait-on entendre. Pour continuer, la star des Lakers a ensuite utilisé les termes suivants, parfaitement audibles à la télévision mais aussi pour... Carter Williams lui-même.

"Il ne fait que driver, il n'a pas de shoot."

Rien de bien méchant en somme, et cette description est d'ailleurs très juste. Mais le fait de nommer Carter-Williams, qui n'est pas non plus un inconnu, le numéro 7, n'est pas très classe. Surtout venant de la figure de proue de la NBA qui sait que tous les micros seront braqués sur lui afin de profiter au maximum de ce huis-clos.

Pour lui répondre, MCW n'a certes pas été le plus adroit (4-15 dont 0-5 derrière l'arc), mais il a quand même lâché 15 points en prenant 8 rebonds et distribuant 3 passes.