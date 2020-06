LeBron James : « The Decision » a son documentaire

Le peuple réclame des documentaires sur les stars et les légendes de la NBA ? Il va y en avoir ! Après Michael Jordan avec "The Last Dance" et Kobe Bryant avec "Mamba Out", c'est au tour de LeBron James d'avoir droit à son moment.

ESPN, via son programme "Backstory", va prochainement diffuser un documentaire sur le "King" et plus particulièrement sur l'épisode qui l'a rendu très impopulaire en 2010 : The Decision.

LeBron James, alors free agent, avait laissé planer le mystère avant de se présenter sur un plateau pour annoncer qu'il avait choisi "d'emmener ses talents à South Beach". Ce choix de communication avait été très critiqué et lui avait valu l'antagonisme d'une partie des fans des autres franchises pendant quelques années, jusqu'à un virage plus humble dans sa carrière.

Se replonger dans cette période décisive de l'histoire de la NBA, avec la formation du Big Three floridien avec Dwyane Wade et Chris Bosh va être passionnant. Voici un premier trailer, en attendant la diffusion dimanche de ce programme qui vous fera peut-être considérer un peu différemment la trajectoire et la carrière de LeBron James.

