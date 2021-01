LeBron James, une icône à la Muhammad Ali selon Popovich

Il existe une vraie admiration réciproque depuis des années entre LeBron James et Gregg Popovich. A tel point que lorsque le "King" était en fin de contrat avec les Cavs en 2018, on s'est demandé si ces deux-là n'allaient pas chercher à travailler ensemble du côté de San Antonio. LeBron avait une autre idée en tête et fait les beaux jours des Los Angeles Lakers. Le respect et l'admiration sont néanmoins toujours là. Après la victoire des Lakers contre les Spurs la nuit dernière, "Pop" a parlé de LeBron James le joueur, mais aussi et surtout de LeBron James le personnage historique.

"Je pense que LeBron James sera un personne iconique. Personne ne sera exactement ce qu'était Muhammad Ali, mais LeBron est dans le même genre. Je suis tellement fier de ce gars et tellement heureux pour lui. Sur le plan du basket, OK, ça va. Mais c'est ce qu'il fait en tant qu'être humain et citoyen, comme personne qui regarde les problèmes de la société de notre époque, sans la moindre haine, qui importe. LeBron dit simplement la vérité. C'est une personne très spéciale de ce point de vue-là", a expliqué Popovich dans des propos captés par Tim Reynolds de l'Associated Press.

Gregg Popovich, dont l'équipe s'est imposée face aux Lakers grâce notamment à un excellent LaMarcus Aldridge, ne désespère sans doute pas de convaincre LeBron James de disputer une dernière fois les Jeux Olympiques avec Team USA en 2021. La dernière campagne internationale des Etats-Unis en 2019 avait été un fiasco total malgré la présence de Pop à la tête de la sélection. Les Américains avaient été sortis en quarts de finale par l'équipe de France.