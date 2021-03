LeBron James évite la question du vaccin, une défaite pour la NBA

La NBA fait campagne pour la vaccination contre le COVID-19. Elle milite auprès des populations, avec des vidéos où des légendes comme Kareem Abdul-Jabbar ou Gregg Popovich se filment en train de recevoir leur dose tout en encourageant les communautés à faire de même. Mais la ligue commence aussi à essayer de convaincre ses athlètes. En insistant par exemple sur le fait que les périodes de quarantaines et autres contraintes du protocole sanitaire ne seront plus imposées à ceux qui se font vacciner. Les journalistes voulaient savoir ce qu’en pense LeBron James.

Gregg Popovich vacciné, lui aussi veut devenir une source d’inspiration

Ils ont profité du All-Star Game et des annonces de la NBA sur le sujet pour demander au King s’il comptait lui aussi profiter du vaccin. Sa réponse, très floue mais finalement très claire, fera sans doute grincer des dents le commissionnaire Adam Silver.

« C’est une discussion que j’aurais avec ma famille. Une discussion qui restera privée. J’ai vu ce qu’Adam a dit à propos de la vaccination. Mais quand il s’agit de quelque chose comme ça, c’est une décision qui se prend en famille. Je vais en rester là. »

LeBron James a donc choisi de botter en touche et c’est son droit. C’est plus le contraste avec la position de la ligue qui est marquant. Surtout que, pour certains, ne pas prendre position sur le sujet revient en réalité à… faire comprendre qu’il est en défaveur du vaccin. Si ça venait à être le cas, ça le regarde. C’est là aussi son droit. La décision lui revient.

Mais c’est une défaite pour la NBA. Parce qu’elle aurait pu frapper fort en voyant sa plus grande superstar soutenir le mouvement et donner l’exemple aux autres joueurs mais aussi à la population américaine. LeBron James est le personnage le plus influent de la ligue. Et sur ce sujet, il a préféré ne pas en profiter…