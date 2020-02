C’était un duel très attendu en NBA. La première confrontation entre LeBron James et Zion Williamson, un jeune phénomène souvent comparé au King. Mais hier soir, c’est l’aîné qui a pris le dessus sur son successeur désigné. 40 points, 8 rebonds et 6 passes pour le natif d’Akron, avec la victoire des Lakers contre les Pelicans (118-109). Le premier choix de la draft 2019 n’a pas démérité pour autant. Il a compilé 29 points et 6 rebonds. Et il a fait forte impression auprès du quadruple MVP.

« Le gamin est vraiment spécial. Il joue un basket exceptionnel. Je pense qu’il va continuer à progresser en prenant de l’expérience. Le jeu moderne lui correspond parfaitement avec le rythme rapide, beaucoup d’espaces », notait LeBron James.

“The kid is special.” 🌟@KingJames talks with @ChrisBHaynes on his first matchup against Zion. pic.twitter.com/vXxlIfpw9v — NBA on TNT (@NBAonTNT) February 26, 2020

Zion Williamson était lui honoré d’affronter l’une de ses idoles.

« C’était une super expérience. C’est un joueur incroyable. Son CV parle pour lui… Il est venu et il a fait ce qu’il fallait pour faire gagner son équipe. »

Le rookie des Pelicans est bien parti pour faire une très grande carrière en NBA.