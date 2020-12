Luka vs LBJ, Curry vs Giannis : La NBA nous offre du lourd pour Noël

Les cadeaux de Noël ne se trouvent pas toujours au pied du sapin. Parfois, ils sont à la télévision. Offerts par la NBA. Les matches du 25 décembre sont traditionnellement des chocs alléchants pour régaler les fans en ces périodes de fêtes. Et avec la reprise de la saison prévue le 22 décembre, les passionnés de balle orange n’en seront pas privés.

La ligue a mis le paquet pour gâter son public après une année difficile. Les affiches de Noël ont été dévoilées hier soir. Avec donc du lourd au programme. Cinq matches, cinq duels qui s’annoncent très intéressant.

New Orleans Pelicans @ Miami Heat à 18 heures

L’entrée. Un bel apéritif du nom de Zion Williamson. Un buffet d’entrée plutôt donc. La ligue tient apparemment à exploiter la hype du premier choix de la draft 2020 au maximum. Star de demain, Zion et ses Pelicans iront passer Noël à South Beach pour défier le Heat, dernier finaliste. Un choc musclé.

Golden State Warriors @ Milwaukee Bucks à 20 heures 30

On passe de suite au plat gastronomique. Sous la neige du Wisconsin, des retrouvailles entre deux double-MVP : Stephen Curry d’un côté, Giannis Antetokounmpo de l’autre. Une opposition entre superstars – même si Milwaukee paraît au-dessus de Golden State – en attendant… leur réunion ?

Brooklyn Nets @ Boston Celtics à 23 heures

Ah, jamais un repas de famille sans une bonne embrouille. Kyrie Irving revient à Boston et l’accueil promet d’être mouvementé… ça sent le choc tendu entre deux candidats au trône de la Conférence Est. Avec un certain Kevin Durant en piste.

Dallas Mavericks @ Los Angeles Lakers à 2 heures

Le King contre son successeur ? LeBron James reçoit Luka Doncic. On se souvient de l’un de leurs duels de l’an dernier, quand il avait chacun fini avec un triple-double au compteur. Les retrouvailles s’annoncent une nouvelle fois électrique, surtout maintenant que le jeune calife slovène tient à prendre la place du calife américain.

Los Angeles Clippers à Denver Nuggets à 4 heures 30

Oh. Oh. Oh. Comme un parfum de revanche dans l’air. Comme un goût de playoffs. Humiliés par les Nuggets, les Clippers auront sans doute à cœur de faire passer une sale soirée de Noël à Nikola Jokic et sa bande.