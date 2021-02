LeBron moins talentueux que Zion ? Le drôle d’oubli de Brandon Ingram…

Brandon Ingram fait partie de ces anciennes pépites draftées très haut par les Los Angeles Lakers mais qui n'ont jamais pu s'y épanouir, comme Julius Randle et D'Angelo Russell. On vous parlait justement d'eux il y a quelques jours. Ingram semblerait presque être celui pour lequel les souvenirs de sa période à L.A. sont le moins impérissables. L'année passée avec LeBron James n'a en tout cas pas l'air de l'avoir rendu complètement fan du "King".

On extrapole peut-être complètement, mais les récentes déclarations de Brandon Ingram pour évoquer la première sélection de Zion Williamson au All-Star Game sont un peu étonnantes. Ou en tout cas elles semblent complètement faire abstraction de LeBron...

"Je n'ai jamais joué avec un joueur aussi talentueux que moi. Zion est un talent générationnel", a lancé Ingram dans des propos captés par Eliot Clough.

On sait que Brandon Ingram trouvait que son utilisation était bien trop limitée chez les Lakers - en partie parce que la présence de LeBron James l'a contraint à majoritairement jouer dans le corner - mais de là à considérer Zion Williamson plus talentueux ? Peut-être parlait-il seulement de joueurs de sa catégorie d'âge et pensait-il au potentiel du joueur plutôt qu'au produit fini ?

Dans tous les cas, Ingram est bien plus épanoui à New Orleans, où il a lui aussi fêté sa première sélection au All-Star Game l'année passée. Sans lui, les Lakers n'auraient pas pu faire venir Anthony Davis et remporter le titre de champion dès la première saison de l'association entre "AD" et LeBron James.

On va quand même surveiller un peu pour voir si LeBron ne considère pas cette omission de Brandon Ingram comme une attaque personnelle et un motif suffisant pour caler une grosse performance face aux Pelicans la prochaine fois...

Zion, LaVine, Randle et Brown All-Stars pour la première fois !