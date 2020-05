LeBron ou Kobe le plus proche de Jordan ? Charles Barkley a son avis

Avec cette interruption de la saison qui dure depuis plus de deux mois, et la diffusion de "The Last Dance", les questions autour du GOAT se multiplient. De nombreux paramètres rentrent en compte, et chacun a son propre avis. Avec ses propres arguments. Charles Barkley et ses opinions très tranchées se sont invités à ce débat. Pour lui, comme pour beaucoup, il n'est pas question de toucher à Michael Jordan. Quant à ses héritiers, l'ancien MVP vote Kobe Bryant plutôt que LeBron James.

"Je ne dirais jamais rien de mal à propos de LeBron. Mais le joueur le plus proche de MJ que je n'ai jamais vu, c'est Kobe. Ce que je veux dire, c'est que c'est un gars qui a une vision singulière du style 'je veux juste gagner. Je n'ai pas peur de ce que mes coéquipiers pensent de moi. Je n'ai pas peur de ce que le coach pense de moi. Je veux gagner'"

Cette attitude de travailleur acharné, d'obsédé de la victoire sans être un équipier modèle au sens social, le place effectivement plus proche de Jordan que ne l'est LeBron. Il y a aussi ce style très "jordanesque", ce physique semblable à celui du #23 des Bulls. Encore une fois, tout cela reste subjectif mais Charles Barkley a des arguments solides pour comparer ces trois légendes.