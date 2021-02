LeBron shoote depuis le logo et s’adapte à son époque

Aurait-on imaginé Michael Jordan, Kobe Bryant ou même le LeBron James de la première moitié de sa carrière, shooter depuis le logo ? LeBron avait quelques secondes devant lui à la fin du 3e quart-temps entre les Los Angeles Lakers et les Minnesota Timberwolves. Plutôt que de passer en mode dragster comme il l'a si souvent fait, le King s'est adapté à son époque.

Puisque des gamins comme Trae Young ou des types un peu plus jeunes que lui comme Stephen Curry ou Damian Lillard le font, pourquoi pas lui ? Papy Bron peut continuer de traîner avec la nouvelle génération et reste cool.

LeBron decided to pull a three from half court. Oh my. 😂 pic.twitter.com/lQxb3BnJ29

