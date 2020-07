LeBron n’est pas le seul à défendre Woj, la NBA fait front

On vous relatait ce matin le caractère étonnant du soutien de LeBron James pour Adrian Wojnarowski malgré leurs différends. Le "King" n'est pas le seul membre de la NBA à trouver que le traitement infligé au journaliste d'ESPN - suspendu deux semaines par sa direction pour avoir insulté par mail un sénateur républicain anti-Black Lives Matter - est injuste.

Plusieurs acteurs importants de la ligue, à commencer par des joueurs, se sont élevés contre la sanction avec un hashtag : #FreeWoj. On ne se fait pas trop de souci pour le pape du scoop. ESPN a davantage besoin de lui que lui n'a besoin d'ESPN. Mais il est intéressant de voir tous ces joueurs apporter leur soutien à Adrian Wojnarowski, qui a finalement dit un peu trop haut ce que tout le monde aurait pensé tout bas en recevant un e-mail de la sorte.

Lou Williams, Patrick Beverley, Anthony Tolliver, Enes Kanter, Jamal Murray, Myles Turner ou encore Spencer Dinwiddie pour ne citer qu'eux, on tous plaidé la cause de Woj, parfois avec humour.

#FreeWoj ✊🏾 but in the #Verzuz battle I’m taking @ShamsCharania

— Spencer Dinwiddie (@SDinwiddie_25) July 12, 2020