L'Edition Limitée, votre rendez-vous mensuel sur la culture sneakers est de retour, avec un épisode 3 toujours présenté par notre 5 de all stars : Bisso (@bisso97120), Herbby (@herbbysince89), Samuel Mantelet @sam_mantelet), Jeremy Amiot (jeremypinsmatic) et Pierre-Armand Samama (@hangtimemars).

Au menu : les tops et flops du mois, les mésaventures de la famille Hebert et la place de la culture du resell, et enfin les meilleures marques de collabs.

Un épisode à retrouver sur la chaine Youtube de nos amis de Corner Street, mais également en podcast audio sur Spotify, AppleMusic, Deezer et TuneIn.

Enjoy and subscribe !