Marquer beaucoup de paniers à 3 points, c'est une chose. Le faire avec adresse et régularité pendant des années, c'est un art encore plus complexe. Voici les vrais tireurs d'élite les plus fiables de l'histoire de la NBA.

Lorsque l'on pense au shoot à 3 points et à leur place dans l'histoire, on réfléchit souvent en termes de volume. Tout le monde sait par exemple que Ray Allen est le tireur extérieur le plus prolifique de l'histoire de la NBA, devant Reggie Miller, bientôt doublé par Stephen Curry d'ailleurs. On se penche rarement sur les joueurs qui allient à la fois la production et l'adresse. On a donc décidé de vous proposer un top 10 des joueurs avec les meilleurs pourcentages à 3 points en carrière (en saison régulière) - avec au moins 1 500 shoots à leur actif. Ici, on retrouve donc un bon mix d'anciens spécialistes maison et de joueurs plus récents.

10- Matt Bonner

The Red Mamba pour commencer ! Matt Bonner, le seul joueur de basket dans tout le New Hampshire (on plaisante, mais aucun autre joueur né dans cet état n'a joué en NBA), est le 10e shooteur à 3 points le plus adroit de l'histoire selon nos critères. Après deux saisons à Toronto pour entamer sa carrière dans la ligue, Bonner a trouvé un pied à terre formidable pour sa carrière et son armoire à trophées : les San Antonio Spurs.

Gregg Popovich a su tirer le meilleur parti des qualités de l'intérieur très fuyant qu'était Bonner et ce dernier a fait partie de deux des cinq équipes victorieuses de la dynastie Pop. Le coach mythique des Texans a toujours loué la simplicité et le professionnalisme de l'intéressé, qui a pris sa retraite en 2016 après avoir vu son temps de jeu presque réduit à néant.

En 2017, les Spurs lui avaient fait l'amusant honneur de retirer la chemise à carreaux qu'il arborait fréquemment afin qu'aucun autre joueur de la franchise ne puisse plus jamais en porter, ce qui aurait de toute façon sans doute été le cas.