Comme la culture basket ne s'arrête pas aux lignes du terrain et que l'actualité est grandement ralentie, BasketSession a décidé d'ouvrir ses horizons en vous proposant des contenus « hoop culture » qui peuvent rebondir plus loin que le ballon orange qui nous passionne. Voici donc une liste (non exhaustive) des artistes de stand-up qui nous font le plus rire actuellement sur Netflix.

Les Superstars

Rois incontournables du stand up, leur carrière de futurs Hall-of-Famers en fait des éléments incontournables.

Dave Chappelle

De l'aveu même des autres comiques, Dave Chappelle est peut-être bien l’homme le plus drôle au monde. Après avoir fait un break de plusieurs années en stoppant net son show mythique “The Dave Chappelle Show” et avoir renoncé à un paquet de blé, il est sorti de sa retraite en proposant un paquet de “specials” de très haut niveau. L’avantage quand on a la carrière de Chapelle, c’est qu’on peut s’offrir le luxe de se foutre de l’avis des gens et des polémiques à deux balles. Résultats, Dave tire sur tout ce qui bouge avec la précision d’un sniper d’élite avec autant d’égard pour le politiquement correct que Donald Trump pour le concept de vérité.

Bill Burr

Plus anti-politiquement correct, tu meures. Bill Burr a la particularité d’aimer jouer avec le feu et de parvenir à manipuler les sujets les plus explosifs sans se les faire péter au visage. Le genre de mec qui n’hésite pas à souligner l’hypocrisie de son propre public ou à s’aventurer sur des pistes glissantes rien que pour voir s’il peut réussir à s’en sortir. Bien-pensants, s’abstenir.

Chris Rock

Dans le Panthéon des meilleurs comiques de l’histoire, Chris Rock peut aborder n’importe quel sujet (politique, social, personnel, culturel) et trouver l’angle parfait pour faire rire et réfléchir en même temps. Un véritable maître en la matière qui continue de se bonifier avec l’âge.

Joe Rogan

Certains le connaissent à cause de son célèbre podcast (“The JRE Experience”, l’un des plus populaires au monde) ou en tant que commentateur officiel de l’UFC, mais Joe Rogan est avant tout un comique de stand-up. Son énergie débordante et son physique de puncheur en font un artiste à part.

Kevin Hart

Clairement la plus grosse superstar américaine du stand-up. Quand il ne joue pas dans des films avec The Rock ou qu’il n’essaie pas de gratter le trophée de MVP du celebrity game du All-Star Game, Kevin Hart remplit les salles les plus grandes du mondes (le mec a même fait un spectacle dans le stade de foot des Philadelphie Eagles !). Ceci étant dit, on garde une vraie préférence pour les shows de ses débuts, notamment “Laugh At My Pain”, “Seriously Funny” et “I'm A Grown Little Man”.

Louis CK

Clairement dans la catégorie des Hall-of-Famers. Après deux années d’absence sur fond de scandale #MeToo, Louis CK revient en force avec un tout nouveau spectacle (“Sincerely Louis CK”) sur son site internet, toujours aussi irrévérencieux et dérangeant, mais toujours aussi drôle. Plusieurs de ses spectacles sont également disponibles sur Netflix et vous ne pouvez pas vous tromper, tout est bon.