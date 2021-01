CJ McCollum souffre d'une fracture au pied et rejoint Jusuf Nurkic à l'infirmerie pour de longues semaines. Portland y survivra-t-il ?

Damian Lillard va devoir activer le mode légende dans les semaines qui viennent. La superstar des Portland Trail Blazers vient d'apprendre que son collègue du backcourt CJ McCollum souffrait d'une fracture au niveau du pied. Blessé lors de la rencontre face à Atlanta, McCollum manquera au moins un mois de compétition au strict minimum. On en revient à cette impression que la ville de Portland, aussi agréable soit-elle, a été bâtie sur un cimetière indien. Quelques jours plus tôt, Jusuf Nurkic s'était déjà sérieusement blessé (une fracture à l'avant-bras) et manquera lui aussi de longues semaines.

La nouvelle est survenue dans la foulée d'une défaite sans appel contre les Spurs et Terry Stotts doit déjà être en train de chercher la formule qui permettra aux Blazers de rester dans le coup. A l'intérieur, Enes Kanter va probablement être installé dans le cinq pour remplacer Nurkic, comme c'est le cas depuis que le Bosnien est sur le flanc. Défensivement, cela pose évidemment quelques questions, tant le Turc est aussi brillant en attaque qu'erratique dans sa moitié de terrain. Harry Giles, qui avait jusqu'ici un temps de jeu famélique, devrait voir ses minutes augmenter.

Jusuf Nurkic absent un bon moment, la tuile pour Portland

Pour McCollum, la présence de Rodney Hood est une bonne nouvelle. Gravement blessé la saison dernière, l'ancien Dukie va tenter d'aider Lillard à tenir le fort, même s'il n'a pas le talent offensif de McCollum. Pour Damian Lillard, les prochaines semaines vont également être un défi. Les défenses ne vont pas hésiter une seconde à lui envoyer des prises à deux pour limiter son impact.

Pour le moment, Portland pointe au 6e rang de la Conférence Ouest. Dans un mois, lorsque CJ McCollum sera réévalué, pas sûr que l'on retrouve les Blazers au même endroit.