Les Bleues débloquent 5 000 euros grâce à leur adresse

L'équipe de France féminine devait affronter l'Espagne lors de deux confrontations prévues ce vendredi et ce week-end. Malheureusement, un cas de Covid dans le camp espagnol a poussé l'organisation à annuler ce double événement au cours duquel le nombre de points inscrits par les joueuses de Valérie Garnier devraient être multiplié et converti en argent dans le cadre du dispositif MAIF Sport Planète, MAIF et la FFBB. L'opération implique aussi les garçons pour leurs prochaines rencontres.

Même si elles n'ont pas joué, Marine Johannès, Sandrine Gruda et leurs camarades ont débloqué 5 000 euros pour aider deux clubs locaux avec le label FFBB Citoyen MAIF (afin de favoriser le développement ou la mise en œuvre de projets écoresponsables) après avoir marqué 26 de leurs 30 lancers francs à l'entraînement.

🏀 Cette année, lors des matchs se jouant en France : chaque point marqué par les @FRABasketball sera synonyme d’un montant reversé à un club local labellisé « FFBB Citoyen MAIF ». Les premiers paniers en vidéo pour le challenge de lancement ⏬ #SportPlanète #ChaqueActeCompte pic.twitter.com/WYT120XjNO — MAIF (@MAIF) February 5, 2021

Pour rappel, l'équipe de France féminine participera à l'Eurobasket 2021 et aux Jeux Olympiques de Tokyo. Au Japon, les Bleues retrouveront Team USA, le Japon et le Nigeria dans une poule très relevée.