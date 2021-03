Les Brooklyn Nets ont probablement le cinq majeur le plus impressionnant de la ligue. Ils veulent désormais ajouter de la puissance de feu sur leur banc. Et Norman Powell est un joueur qui les intrigue énormément.

Dans The Hoop Collective, Brian Windhorst rapporte que BK fait partie des « multiples équipes intéressées » par le joueur des Toronto Raptors. Et on comprend qu’il soit sur le radar de pas mal de monde.

Norman Powell explose totalement cette année. Après une très prometteuse saison 2019-20 à 16 points, l’ancien de UCLA tourne à 19,5 pts de moyenne, et surtout 43,4% d’adresse (et tout près de 60% en ‘effective field goal percentage’).

Mais les Toronto Raptors, après neuf défaites consécutives, sont désormais 9èmes de la conférence Est. Et risquent de bouger leur effectif pour préparer la saison prochaine. Norman Powell serait un élément de choix pour un trade. Attractif pour les autres franchises, il a une player option la saison prochaine. Et après Kawhi Leonard, Serge Ibaka et Marc Gasol, les Raptors ont peut-être compris qu’il vaut mieux éviter de laisser partir un talent sans contrepartie…

Les Brooklyn Nets sont donc intéressés et pourraient, selon Windhorst, inclure Spencer Dinwiddie dans un éventuel trade. Celui-ci est out jusque’à la fin de la saison et Toronto pourrait acquérir ses Bird’s right en le re-signant à l’intersaison.

S’il revenait à son meilleur niveau, Spencer Dinwiddie serait une pièce très intéressante pour permettre à la franchise canadienne de rejouer le haut de tableau.

Du côté des Brooklyn Nets, récupérer un scoreur comme Norman Powell pourrait réellement upgrader leur banc. Il ne serait pas le nom le plus ronflant de la team, mais si BK parvenait à réaliser ce trade, leur puissance offensive, déjà indécente, trouverait le moyen de franchir encore un cap.

