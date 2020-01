Les Bucks mettent fin aux rumeurs de trade pour Eric Bledsoe

Plus que jamais leaders de la NBA, les Milwaukee Bucks n'ont désormais qu'un objectif en tête, le titre et rien d'autre. La désillusion subie face aux Raptors en playoffs l'an passé, alors qu'ils menaient 2-0, a permis à l'équipe d'y voir clair sur les améliorations à apporter. Et dans cette quête, il y a le cas Eric Bledsoe qui pose des questions. Le meneur, pourtant bon cette saison (14,8 points, 4,5 rebonds, 5,1 passes à 48% dont 35% à trois points) avait été pointé du doigt l'an dernier lors de l'élimination. Prolongé l'an passé sur 4 ans et 70M, l'ancien Sun fait l'objet de nombreuses rumeurs de trade depuis plusieurs semaines. Mais John Horst, le GM de l'organisation, est venu à sa rescousse.

"Il n'y a eu aucune discussion avec d'autres équipes depuis qu'il est arrivé chez nous. Et je pense qu'il est évident, de part le fait que nous l'avons prolongé, qu'il représente beaucoup pour nous. Nous avons le meilleur bilan de la ligue cette saison, nous l'avions déjà l'an passé, il était dans la All-Defensive Team et nous pensons qu'il mérite d'être All-Star. Nous n'avons pas de conversations avec quiconque, et nous n'allons pas l'échanger."

Il est évident que les Bucks n'ont aucun intérêt à toucher à un effectif qui marche très fort. Ils pensent avoir une formation sans équivalent dans la ligue. Seule une nouvelle déconvenue en playoffs, d'autant plus s'il montre les même limites que l'an dernier, pourrait amener la direction à changer son fusil d'épaule l'été prochain.