Les Bulls ont coché deux noms s’ils conservent leur pick #4

Les manoeuvres en vu de la grande cérémonie de la Draft ont débuté. Avec une cuvée plus qu'incertaine où même le nom du first pick ne peut pas être assuré à 100%, les Chicago Bulls tentent une percée. Pour le moment, ils choisiront en quatrième. Mais The Ringer s'accorde à dire que la direction négocie avec celle des Warriors pour choper le deuxième pick. Il est question d'un trade autour de Wendell Carter Jr et de ce quatrième choix.

Sur le papier, c'est intéressant. Récupérer un jeune intérieur tout en choisissant encore assez haut serait un bon move. Pendant que les Dubs réfléchissent à cette proposition, les Bulls eux continuent de se concentrer sur leur choix initial. The Ringer affirme que le front office coché deux noms.

Si Anthony Edwards et James Wiseman ont de grandes chances d'être sur ce podium 2020, quid du pick #2 et #4 ? À Chicago, il semble que les deux priorités du moment soient Deni Avdija et Patrick Williams. Soit deux ailiers.

Avdija est la pépite européenne de cette Draft. Les Warriors auraient bien plus que des vues sur lui. Sans doute pour ça que les Bulls veulent grimper au second rang. Afin d'être sur de pouvoir le choisir. Patrick Williams sera lui le plus jeune joueur a être appelé par Adam Silver. Sa cote a quelque peu grimpé ces derniers temps. Jusqu'à quel point ? Réponse cette nuit.

Les Bulls et les Warriors négocient autour du pick #2