Les Bulls ont-ils la clé avec Thaddeus Young pour faire venir une star ?

Chez les Bulls, c'est n'est pas encore ça. Pas au niveau des Pistons quand même, mais avec un bilan de 8-13, difficile de dire que Chicago a bien démarré sa saison. Et pourtant, ils ne sont qu'à une victoire des playoffs... C'est dire la tristesse de la conférence Est où le 6e, Atlanta, est en négatif. Il y a donc un coup à jouer, d'autant plus avec cet exercice raccourci à 72 matches.

Toutes les franchises ont jusqu'au 25 mars pour modifier leur effectif. Et selon plusieurs sources de la ligue, le nouveau président Arturas Karnisovas risque d'avoir quelques opportunités. Parce que Thaddeus Young plait beaucoup. Très complet (11-5-5), le gaucher, qui touchera encore 14M l'an prochain, pourrait rendre des services à quelques équipes.

Les Bulls peuvent-ils s'en servir pour l'inclure dans un package et acquérir une star ? Cela pourrait être l'idée dans l'Illinois. Surtout qu'en plus de Young, Billy Donovan a quelques jeunes très prometteurs dont la cote reste intéressante. Comme Lauri Markkanen et Coby White. Reste maintenant à trouver cette fameuse star pour épauler pour Zach LaVine. Si ce dernier n'est évidemment pas tradé avant, auquel cas le plan concernant Young tomberait à l'eau.

