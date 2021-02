Les déclarations de Draymond Green ont quelque peu secoué la NBA depuis deux jours. L'intérieur des Golden State Warriors s'était offusqué de voir le traitement infligé à Andre Drummond par son équipe.

Le joueur des Cavs est en instance de départ et Cleveland a préféré le mettre sur la touche le temps de trouver une solution. À juste titre, l'ancien défenseur de l'année y voit un manque de respect envers le joueur, la personne qu'est Andre Drummond. Surtout, c'est la différence de règles et de traitement médiatique que Green a mis en lumière.

En attendant son sort, le pivot reste en civil. Une situation qui pourrait durer puisque la deadline est fixée au 25 mars. Et si jamais il n'était pas tradé d'ici là, il serait alors coupé. Pour la première fois cette nuit, une personne des Cavaliers a pris la parole, le coach JB Bickerstaff. Il admet que les autres joueurs NBA ont totalement le droit de donner leur avis.

"L'opinion de personne ne devrait être tue. Evidemment, il y a des conversations avec Andre concernant ce processus dont ils ne sont pas au courant. Mais encore une fois, les hommes ont le droit d'exprimer leurs opinions et les organisations doivent faire ce qu'il y a de mieux pour elles. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne et ça ne devrait pas être une rue à double sens pour ainsi dire (...)

Ce n'est pas une situation facile et quiconque dirait le contraire serait malhonnête. Cela revient à la façon de nous traiter les uns les autres, comme êtres humains et non des pièces de puzzle. Nous devons nous assurer de faire ce qu'il faut."