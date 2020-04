En 2008, les Boston Celtics montaient l'une des plus belles équipes de l'histoire. En ajoutant Kevin Garnett, Ray Allen ou encore James Posey à Paul Pierce et consort, Danny Ainge a permis à la franchise du Massachusetts de glaner sa 17e bannière de champion, 22 ans après le dernier titre de 1986. Ils auraient même pu en faire hisser une 18e deux ans plus tard, mais c'était sans compter sur les Lakers et un game 7 perdu au Staples Center. Quoi qu'il en soit, cette formation aura marqué les esprits jusqu'à son éclatement avec le départ de Ray Allen à Miami en 2012, puis avec les trades de Pierce et Garnett en 2013. Même douze ans après, les protagonistes de cette aventure sont toujours liés. Comment ? Avec une conversation de groupe à laquelle participent régulièrement Kevin Garnett, Rajon Rondo, Tony Allen, Paul Pierce, Doc Rivers et Kendrick Perkins.

"Ça a toujours été sympa d'écouter Doc. Kevin est évidemment le plus bruyant. Un jour il m'a dit 'Ne commence pas à te sentir trop à l'aise avec les gars d'Oklahoma City, tu sais où est ta vraie famille.' C'est comme ça qu'on est resté connecté. C'est le groupe le plus soudé auquel j'ai participé. C'est incroyable de voir à quel point une chose négative ou positive arrive à l'un d'entre nous. C'est cet aspect familial de ce groupe que je vais chérir jusqu'à la fin de ma vie. C'est unique et tous les coaches au monde voudraient la même chose", a expliqué Kendrick Perkins.

Évidemment, il n'est pas question de Ray Allen dans ce groupe des anciens Celtics, car toujours considéré comme le traitre qui a rejoint le concurrent. Et ce même si Doc Rivers milite depuis longtemps pour paix soit faite.