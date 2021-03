On a toujours eu l'impression qu'il manquait quelque chose à Boston pour aller plus haut. Cela se voit encore plus cette saison. Le duo Jayson Tatum - Jaylen Brown fait des prouesses. Mais Kemba Walker bataille avec son genou et son shoot, ce qui handicape pas mal les Celtics. Ce bilan de 19-18 n'est pas vraiment celui espéré par Danny Ainge. Vu que Brad Stevens semble intouchable pour le moment, le patron pourrait donc bousculer ses habitudes.

Il est rare de voir le boss des C's toucher à son effectif en cours de saison. Mais l'urgence de la situation va sans doute le pousser à passer à l'action. The Athletic révèle qu'il a déjà contacté les Pistons ces dernières semaines. L'objectif, ramener le favori au titre de MIP cette saison, Jerami Grant.

Le média avance que les Celtics ont proposé plusieurs premiers tours pour s'offrir l'ailier de Detroit. Pas suffisant pour les dirigeants des Pistons qui attendent plus pour un joueur qui vient d'arriver. Jerami Grant serait en tout une excellente prise, lui qui est également un bon défenseur.

Autre cible pour les Celtics, Harrison Barnes. Les Kings ont déjà fait savoir que leur élément était disponible. À quel prix ? il faut encore le déterminer. Là encore, ce mariage serait une bonne chose pour toutes les parties. Dans les deux cas, pour Grant ou Barnes, le pari sera à moyen terme car ils sont tout deux sous contrat jusqu'en 2023, pour environ 20M/an chacun.

