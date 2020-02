En 2008, les Boston Celtics décrochaient leur dix-septième NBA, un sacre attendu pendant plus de 20 ans, en venant à bout des Los Angeles Lakers en finales. Ils étaient alors menés par un trio de Hall Of Famers : Paul Pierce, Kevin Garnett et Ray Allen. Des légendes honorées par la franchise depuis. Le maillot de Pierce a été retiré en 2018. Celui de KG le sera en 2020. Et celui d’Allen… ce n’est visiblement pas au programme.

« Ce n’est pas de mon ressort », confie Danny Ainge, le Président, l’un des membres des Celtics encore en bons termes avec ‘Jésus’ malgré son départ pour Miami en 2012. « J’aurais voulu qu’il reste à Boston mais il ne l’a pas fait. Je ne lui en veux pas mais je sais que tout le monde ne pense pas pareil que moi ici. »

Il faut rappeler le contexte de l’époque. Boston était alors un candidat au titre quand Ray Allen a choisi de rejoindre Miami, le concurrent direct des Celtics. Il a alors gagné un titre de plus avec LeBron James et compagnie. Ses anciens coéquipiers lui en veulent depuis.