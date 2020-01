Les Los Angeles Clippers chercheraient à se renforcer et ils auraient ciblé Aron Baynes, le pivot australien des Phoenix Suns.

Les Los Angeles Clippers sont considérés parmi les principaux favoris pour le titre 2020. Personne ne s'inquiète réellement pour eux parce que c'est seulement la saison régulière mais avec 24 victoires et 11 défaites, les Californiens sont légèrement en-dessous des attentes. Ils ont aussi perdu contre quelques concurrents directs. En tout cas, les dirigeants sentent qu'il y a une marge de progression. Ils ont donc l'intention de renforcer un peu plus l'effectif qui compte déjà Kawhi Leonard et Paul George. Le poste de pivot est l'un des points faibles de l'équipe par exemple. Selon le Bleacher Report, les Clippers visent justement Aron Baynes des Phoenix Suns.

L'Australien se révèle depuis le début de la saison. Il tourne à 13 points, presque 6 rebonds mais aussi 37% de réussite à trois-points. La franchise de L.A. pourrait proposer le jeune Ivica Zubac en échange. Mais les Suns ne chercheraient pas à récupérer un contrat de trop longue durée (Zubac va percevoir 28 millions sur quatre ans) pour un joueur qui sera back-up de Deandre Ayton. Il faudrait donc qu'une troisième équipe soit impliquée.

Et ça risque donc de compliquer la donne. Les Clippers devront peut-être se tourner vers une autre cible.