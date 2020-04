Kevin Love n’a plus rien à faire aux Cleveland Cavaliers. La franchise se reconstruit doucement depuis le départ de LeBron James en 2018. L’intérieur, lui, a encore quelques années au plus haut niveau. Et il aimerait bien les passer ailleurs qu’au sein d’une franchise qui végète dans les profondeurs du classement. Du coup, son nom circule fréquemment dans le flot des rumeurs de transferts. Mais rien ne s’est concrétisé jusqu’à présent.

Selon la presse locale, les Cavaliers ne sont pas opposés à son départ. Mais pas à n’importe quel prix. Les dirigeants réclameraient donc des picks et des joueurs. Un mix qui peut paraître cher pour un joueur de 31 ans souvent blessé. Ce que l’on peut en conclure, c’est qu’ils ne sont pas prêts à le brader.

Kevin Love a encore trois ans de contrat. La franchise de Cleveland est en position de force. Surtout que le champion NBA compilait encore plus de 17 points et 10 rebonds la saison dernière. Son profil peut éventuellement intéresser une équipe ambitieuse qui a besoin d’un grand capable d’étirer les lignes.