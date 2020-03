Les Denver Nuggets manquaient d’adresse, un shooteur débarque

25e équipe de la ligue en terme de tirs primés réussis, 17e en adresse de loin, les Denver Nuggets ont bien ciblé leur point faible, le shoot à trois points. Pour compenser, les joueurs de Mike Malone s'appuient sur une défense de premier ordre, et un chef d'orchestre nommé Nikola Jokic. Mais il faut penser plus loin que la saison régulière, et éviter une nouvelle sortie de piste en demi-finale de conférence. Et pour se faire, l'apport d'un ou deux shooteurs pourraient débloquer certaines situations, surtout avec les défenses resserrées de la post-season. Ainsi, les Denver Nuggets ont profité du marché des joueurs coupés pour embaucher une nouvelle recrue. Tout juste remercié par les Los Angeles Lakers pour faire de la place à Dion Waiters ou JR Smith, Troy Daniels va prendre la direction des Rocheuses. Ce n'est évidemment pas celui qui fera la différence individuellement, mais son apport longue distance pourrait être précieux dans une formation qui cherche des snipers.

Les stats de Troy Daniels