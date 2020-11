Les Grizzlies ont du flow dans leur nouveau maillot à l’ancienne !

Les Memphis Grizzlies continuent de voyager dans le temps. Ils remontent peu à peu leur Histoire pourtant très courte puisque la franchise a été créée en 1995. L’an dernier, elle avait opté pour un superbe maillot vintage. Celui des Grizzlies de… Vancouver, où avait démarré l’aventure.

Ja Morant with the vintage Vancouver Grizzlies jersey! pic.twitter.com/udH8aINmF7 — Ballislife.com (@Ballislife) November 18, 2019

Cette saison, les dirigeants vont ressortir une autre de leur ancienne tunique. Celle que l’équipe portrait juste après son déménagement vers Memphis en 2001. Pau Gasol était alors la nouvelle star de l’équipe, fraîchement drafté en troisième position. Avec plus tard Shane Battier et Jason Williams à ses côtés. Ce sont maintenant Ja Morant et Jaren Jackson Jr qui vont essayer de faire honneur à ce maillot.

These new Grizzlies jerseys for this season 🔥 (via @memgrizz) pic.twitter.com/ILSKklV1S8 — Bleacher Report (@BleacherReport) November 11, 2020

C’est drôle parce que l’on n’aimait pas forcément le jersey à l’époque mais JJJ a du flow sur cette photo. Le jeune intérieur sera encore l’un des cadres des Grizzlies cette saison, avec son compère Morant à la mène, fraîchement nommé ROY.

Memphis n’est peut-être pas l’équipe la plus suivie mais les maillots sont beaux – enfin ceux à l’ancienne comme celui-là – et le style est de plus en plus spectaculaire avec ce tandem prometteur.

